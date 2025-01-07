عقوبات على شركة “كابيتال تاب هولدينغ” التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لدورها في توفير المال والأسلحة لقوات الدعم السريع

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع حميدتي وشركات مرتبطة بها
فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالإضافة إلى سبع شركات وفرد واحد مرتبطين بالقوات. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على المعدات العسكرية وتوليد التمويل اللازم، مما يسهم في تأجيج الصراع في السودان.
وأبرز البيان شركة “كابيتال تاب هولدينغ” (Capital Tap Holding L.L.C.)، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لدورها في توفير المال والأسلحة لقوات الدعم السريع.
كما أعلنت إدارة بايدن، في أيامها الأخيرة، عبر وزارة الخارجية الأميركية، تصنيف ممارسات قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بأنها “إبادة جماعية”. وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات لا تعني دعم أي طرف في الصراع السوداني، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة لا تدعم أي طرف في هذه الحرب، وأن العقوبات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع لا تعبر عن تأييد أو تفضيل للقوات المسلحة السودانية”.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن للضغط على الأطراف المتنازعة في السودان لوقف القتال وحماية المدنيين في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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