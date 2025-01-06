دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن حملها في طفلها الثاني من زوجها الإعلامي رامي رضوان.

قالت دنيا في تصريحات صحافية على هامش العرض الأول لمسرحيتها “مكسرة الدنيا” التي بدأ عرضها (الجمعة) ضمن فعاليات موسم الرياض: “هذه أخبار غير صحيحة لكني أتمنى أن يحدث ذلك”.

وأكدت أنها سوف تخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل “عايشة الدور” حيث سوف تبدأ التصوير فور انتهائها من عرض المسرحية والذي سيمتد حتى يوم 7 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وعن مفاجأة زوجها وابنتها لها في عيد ميلادها، قالت إنها لم تدرك وهي في البروفات أن الساعة بلغت الثانية عشرة صباحاً وفوجئت بزوجها وابنتها والعاملين في المسرحية بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح وأنها كانت مفاجأة جميلة.

كان رامي رضوان قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو، احتفالاً بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم، عبّر من خلاله عن حبّه الكبير لها، وامتنانه لوجودها في حياته.

وظهرت في الفيديو الذي نشره رامي مجموعة من الصور واللحظات الرومانسية التي جمعته مع زوجته دنيا، بالإضافة الى صور حصرية تظهر ذكريات عميقة بينهما، الى جانب ابنتهما كايلا التي أضافت لمسة عاطفية الى هذا الاحتفال المميز، وأرفق بها رسالة تهنئة خاصة تُظهر الجوانب الإنسانية والفنية لشريكته في الحياة، مؤكداً جمال شخصيتها وصفاتها الرائعة.

وكتب رامي قائلاً: “كل سنة وأنت طيبة حبيبتي، وعقبال سنين العمر وأنتِ كما أنتِ… طيبة وحنونة ومحبّة للبهجة والخير والتسامح”، معبراً عن إعجابه بشخصيتها التي تتميز بالدفء والبهجة.

مسرحية “مكسرة الدنيا” يشارك في بطولتها مع دنيا سمير غانم كل من: محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم محمود الجندي، صلاح الدالي، وعبدالرحمن حسن.