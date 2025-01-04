سيناريو مثير يقود البحرين لحصد كأس الخليج

توجت البحرين، بلقب النسخة 26 من كأس الخليج بالكويت، بعدما حولت تأخرها بهدف، إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام عمان، مساء اليوم السبت.

تقدم منتخب عمان بهدف مبكر سجله عبد الرحمن المشيفري بعد مرور 17 دقيقة.

لكن البحرين قلبت الطاولة، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 78 و80 عن طريق محمد مرهون من ركلة جزاء، ومحمد المسلمي بالخطأ في مرماه.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للمنتخب البحريني، بعد نسخة 2019 التي شهدت تتويجه للمرة الأولى باللقب على حساب السعودية.

المباراة بدأت بسيطرة متبادلة من قبل الطرفين، قبل أن يمرر العماني جميل اليحمدي، كرة بينية إلى ثاني الرشيدي، الذي أرسل عرضية لم تثمر عن الخطورة المطلوبة في الدقيقة السابعة.

وحصل منتخب البحرين على ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة، نفذت وكادت تباغت الحارس العماني فايز الرشيدي، ولكن أمسك بها في النهاية.

وكاد منتخب البحرين أن يقص شريط التسجيل عند الدقيقة 12، عندما حصل مهدي حميدان على الكرة، وجها لوجه أمام المرمى الخالي، لكنه سدد بجوار المرمى.

وحصل منتخب عمان على ركلة ركنية في الدقيقة 17 من يسار الملعب، نفذت داخل منطقة جزاء البحرين، ليحولها عبد الرحمن المشيفري برأسه، مسجلا الهدف الأول للأحمر العماني.

وقاد المهاجم العماني عصام الصبحي، هجمة من يسار الملعب في الدقيقة 25، ولكن تصدى لها دفاع البحرين، وحولها إلى ركنية نفذها علي البوسعيدي، ولكن أبعدها الدفاع.

وشهدت الدقائق التالية، تراجع لاعبي عمان، وسط سيطرة على الكرة للاعبي البحرين، في محاولة لإدراك التعادل، وسط اعتماد عمان على التحولات الهجومية السريعة.

وأرسل العماني علي بوسعيدي، عرضية داخل منطقة جزاء البحرين في الدقيقة 29 لزميله عصام صبحي، لكن الأخير ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء.

وقاد منتخب عمان في الدقيقة 32، هجمة من يسار الملعب، عن طريق جميل اليحميدي، ولكن أبعدها الدفاع البحريني إلى ركلة ركنية.

وسدد لاعب منتخب البحرين، علي مدن، كرة من لمسة واحدة، بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة جزاء عمان في الدقيقة 45، ولكن مرت بجوار المرمى.

وسدد لاعب منتخب عمان، عبد الرحمن المشيفري، الكرة في الدقيقة (45+2)، لكن المرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأحبط العماني ثاني الرشيدي، انطلاقة البحريني محمد مرهون في الدقيقة 48، وحول الكرة إلى ركلة ركنية، نفذت وأبعدها الدفاع بنجاح.

وواصل منتخب البحرين، الضغط على دفاع عمان، إذ حصل على ركلة حرة مباشرة نفذت داخل منطقة الجزاء، وسقط محمد مرهون وسط مطالبات بحرينية باحستاب ركلة جزاء، ولكن الحكم قرر استكمال اللقاء.

وعاد مرهون في الدقيقة 75 بهجمة من يسار الملعب، ليراوغ دفاع عمان، ثم سقط في كرة مشاركة، وسط مطالبات بركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسب أي قرار في البداية، قبل أن يتم احتسابها هذه المرة.

وتقدم محمد مرهون، لتسديد ركلة الجزاء، وأسكنها الشباك بنجاح في الدقيقة 78، لتصبح النتيجة 1-1.

وأثمر ضغط البحرين عن هدف جديد، ولكن سجله اللاعب العماني محمد المسلمي، بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في إبعاد عرضية محمد مرهون، لتنتهي المباراة بفوز البحرين 2-1.

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