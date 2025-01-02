"الجزيرة" استنكرت قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها في الضفة: محاولة لاخفاء الحقيقة

استنكرت شبكة "الجزيرة" القطرية قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، معتبرة أن "قرار السلطة الفلسطينية محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة".

وقالت إن "قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيينا"، مؤكدة أن "قرار منع صحفيينا من مواصلة عملهم محاولة لإخفاء حقيقة الأحداث بالأراضي المحتلة خاصة جنين ومخيمها".

وشددت على أن "قرار السلطة الفلسطينية يأتي للأسف متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبنا في رام الله"، وتابعت: "نستغرب هذه الخطوة التي تأتي وسط الحرب على غزة واستهداف الاحتلال وقتله للصحفيين الفلسطينيين".

وأضافت الشبكة "نحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن جميع موظفينا داخل الضفة الغربية".

وطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار فورا والسماح لفرقها بالتغطية الحرة في الضفة "دون ترهيب".

وجاء القرار على خلفية تغطية قناة "الجزيرة" القطرية للعملية العسكرية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.