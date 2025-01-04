شكرا لقرائتكم خبر عن ممرض يتحرش بـ مسنّة داخل دار للمسنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت سيدة مسنّة تعاني من الشلل في دار للمسنين بمنطقة مصر الجديدة لتحرش جنسي من قبل أحد الممرضين. وتم توثيق الحادثة عبر كاميرات المراقبة داخل الدار، والتي أثارت غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي،أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة، كما تم إغلاق الدار غير المرخصة بشكل فوري، وتحويل جميع المقيمين فيها إلى دار أخرى مرخصة.

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