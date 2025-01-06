شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...العراف اللبناني "ميشال حايك" يتنبأ بموعد مقتل عبدالملك الحوثي ويحيى سريع ويكشف عن اسم شخصية ستتصدر المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الفلكي اللبناني المشعوذ، ميشال حايك، الجدل مجددًا، بتنبؤات مثيرة، عن الوضع في اليمن، عقب تنبؤات مماثلة للمشعوذة ليلى عبداللطيف.

وقال الفلكي حايك، في مقابلة طالعها المشهد اليمني، إنه يتوقع اتفاقيات عجيبة غريبة بين اليمن والسعودية، وانقلاب في العلاقات، حسب تعبيره.

كما توقع حايك عملية من عمليات الضاحية الجنوبية في لبنان، ستتكرر في منطقة يمنية، إلى جانب “خبرين أسودين” من اليمن، الأول يعلنه ناطق المليشيات، يحيى سريع، والثاني يعلنه متحدث آخر بالنيابة عن سريع.

وأشار حايك، إلى أن السياسي محمد قحطان، المختطف منذ نحو 10 سنوات، سيطوف السجون الحوثية، ويفاوض المليشيات نيابة عن أطراف أخرى.

وأضاف حايك، إنه يتوقع ظهور شخصية جديدة ستنافس الحوثي على الزعامة، حد تعبيره.

ويرى محللون، أن ما يسمى تنبؤات على ألسنة الفلكيين، هي تسريبات لمخططات قادمة، تتم عبر أجهزة مخابرات، حيث تشابهت تلك التكهنات مع بعضها.

وقبل أيام، قالت المشعوذة اللبنانية ليلى عبداللطيف، إن العام 2025 في اليمن، سيشهد مقتل عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين، وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء، وعودتها عاصمة موحدة لجميع اليمنيين.

وتوقعت ليلى عبداللطيف، أن يتم تحرير العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة، مشيرة إلى أن قائد عسكري بارز سيقود قواته لتحرير محافظة الحديدة، فيما سيتم الزحف عسكريا وتحرير العاصمة صنعاء.

وقالت إن أحد ابناء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، إشارة إلى أحمد، سيعود غلى العاصمة صنعاء، كما سيعود السياسي اليمني البارز، محمد سالم باسندوة، لافتة إلى أن طارق صالح سيشغل الإعلام ويلفت الأنظار خلال الفترة المقبلة.

كما توقعت أن تحدث اغتيالات سياسية في اليمن، وعمليات محاكمة لمرتكبي جرائم الحرب بحق اليمنيين داخل اليمن.

https://twitter.com/CivicCoalition/status/1874383033014632628?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1874383033014632628%7Ctwgr%5E8c81bd8dc45fac7fd4678cce6dc57ff544481c54%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almashhadnews.com%2F299361