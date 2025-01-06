شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تاريخ أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، ماذا تعني ظاهرة “الازدلاف”وموعد شهر رمضان المبارك
وقال المسند، عبر حسابه الرسمي علي منصة إكس: “عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقتين على هذه الظاهرة اسم “الازدلاف”.
وتابع: “وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي، ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر رمضان القادم، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن 1 رمضان 1446 هـ قد يوافق 1 مارس 2025 م، وفقاً للحسابات الفلكية .. هذا والله أعلم”.
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