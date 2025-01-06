شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالي تعلن بدء امتحانات المفاضلة على منح التبادل الثقافي للعام 2025-2026 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، عن بدء عملية امتحانات المفاضلة للتنسيق على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025-2026، لمرحلة البكالوريوس، في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح لخريجي الثانوية العامة من القسمين العلمي والإنجليزي للعامين الدراسيين 2022-2023 و2023-2024، بشرط ألا يقل معدل الثانوية عن 90%.

وأكدت الوزارة أن امتحانات المفاضلة ستُجرى يوم السبت 18 يناير 2025 في المراكز الامتحانية المعتمدة، حيث يتوجب على المتقدمين اختيار المركز الذي يرغبون في أداء الامتحان فيه أثناء عملية التسجيل.

وأشارت إلى أن طلاب محافظة سقطرى سيتم المفاضلة بينهم وفق معدلات الثانوية العامة فقط، دون الحاجة إلى أداء امتحان المفاضلة، مع ضرورة التسجيل عبر بوابة التنسيق الإلكتروني دون دفع رسوم.

تفاصيل امتحان المفاضلة

أفادت الوزارة أن امتحان المفاضلة سيكون بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات، وسيتم تصحيحه إلكترونياً. وتبلغ مدة الامتحان ساعتين، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مع ضرورة الحضور قبل الموعد بساعة لاستكمال إجراءات التحضير.

وأضافت أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول الامتحان إلا بعد تقديم أصل وثيقة الثانوية العامة، والبطاقة الشخصية أو الجواز، وسند سداد رسوم التنسيق.

خطوات التسجيل

حددت الوزارة خطوات التسجيل لامتحان المفاضلة، وهي كالتالي:

1. سداد رسوم التنسيق البالغة 15,000 ريال يمني إلى حساب الوزارة في بنك الكريمي، والاحتفاظ بإشعار السداد.

2. الدخول إلى بوابة التنسيق عبر الرابط http://scholarship.mohe-ye.com وإكمال عملية التسجيل.

3. رفع الوثائق المطلوبة، ومنها صورة شخصية، وشهادة الثانوية العامة، وسند السداد، وصورة من البطاقة الشخصية أو الجواز.

طريقة احتساب المعدل النهائي

بيّنت الوزارة أن المعدل النهائي للطالب سيُحتسب بناءً على 30% من معدل الثانوية العامة، و70% من نتيجة امتحان المفاضلة.

ودعت الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وتقديم الوثائق المطلوبة لضمان دخولهم في عملية المفاضلة، مؤكدة أنها وفرت تعليمات تفصيلية حول التسجيل عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1ht1QQGEOF5TSYZWi7BryHyFvFTyx-jRV/view