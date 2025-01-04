شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عميدة سن البشرية اليابانية توميكو إيتوكا عن 116 سنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأفاد رئيس بلدية آشيا في بيان، بأنّ إيتوكا، التي لها أربعة أولاد وخمسة أحفاد، توفيت في 29 كانون الأول/ ديسمبر داخل دار للمسنين كانت تقيم فيها منذ عام 2019.

ولدت إيتوكا بتاريخ 23 أيار/ مايو 1908 في أوساكا قرب آشيا، وصُنّفت كأكبر شخص سنا في العالم بعد وفاة الإسبانية ماريا برانياس موريرا في آب/ أغسطس 2024 عن 117 عاما.

وقال رئيس بلدية آشيا ريوسوكي تاكاشيما البالغ 27 سنة “لقد منحتنا إيتوكا الشجاعة والأمل طيلة حياتها الطويلة”، مضيفا “نشكرها على ذلك”.

تتحدر إيتوكا من عائلة من ثلاثة أطفال، وكانت لاعبة كرة طائرة في شبابها، وعايشت حروبا وأوبئة وثورات تكنولوجية.

في مرحلة شيخوختها، كانت تحب الموز وكالبيس، وهو مشروب مصنوع من خمائر اللاكتيك يحظى بشعبية كبيرة في اليابان، بحسب بيان للبلدية.

تشهد اليابان حاليا أزمة ديموغرافية، مع تزايد عدد المسنين وتقلص عدد السكان في سن العمل، ما يتسبب بزيادة الإنفاق

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