شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية في عُمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن مصر كانت وستظل نموذجًا للتعايش والمحبة بين أبنائها، داخل الوطن وخارجه.

جاء ذلك خلال حضور وزير الخارجية، اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالعاصمة العُمانية مسقط، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى سلطنة عُمان، وشهد القداس حضورًا واسعًا من أبناء الجالية المصرية في السلطنة.

ونقل عبدالعاطي - في كلمته خلال القداس - تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء الجالية القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في عمان ومسقط وصلالة بالتنسيق مع السفارة في خدمة أبناء الجالية المصرية في السلطنة ورعاية مصالحهم وتقديم الدعم لهم.

وأكد أن وزارة الخارجية والهجرة تضع مصالح المصريين بالخارج في مقدمة أولوياتها، موضحًا أهمية استمرار تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية؛ لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.