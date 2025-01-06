أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة صباحا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمُتابعة موقف أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وكذا الاستعدادات الجارية لافتتاحه، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والعميد ياسر هنداوي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزراتين.

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة و ممثلي البنوك المشاركة وحمدى عزام مدير البرنامج، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء وبعض قيادات وزارة الزراعة، وخلال الاجتماع. تحدث الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن برنامج تعزيز القيم الإيجابية والمواطنة وأنشطة مكثفة بمبادرة "بداية جديد لبناء الإنسان"، قائلا إنه في إطار معركة الوعي التي أطلقتها الدولة المصرية منذ فترة لاستعادة هويتنا وتاريخنا، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الندوات واللقاءات الثقافية التي ساهمت في إثراء الحراك الفكري والمعرفي، بين أبناء الوطن. وزير الثقافة: تنفيذ 1960 فعالية بالتعاون مع "الأوقاف" لمواجهة الفكر المتطرف قال الدكتور وجدى أمين رئيس إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن فيروس الميتانيمو البشرى هو فيروس يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتم اكتشافه لأول مرة سنة 2001 وهو منتشر في العالم كله خاصة في الشتاء والربيع. غدا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد وزارة الصحة تكشف بروتوكول علاج فيروس HMPV وتؤكد: ينتشر بين الأطفال والمسنين وزير الزراعة: تفعيل الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادرات

تعتبر احتفالات عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة دليل على عمق الجذور المسيحية فى مصر، وتأكيد على أهمية التسامح والتعايش السلمى بين جميع الأديان، كما أنها رسالة أمل ومحبة إلى العالم أجمع، تدعو إلى نبذ العنف والتطرف ونشر قيم السلام والوئام.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 7 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

مجلس الوزراء: إطلاق حملة ترويجية ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبيرالإسكان تطرح 2974 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج الأحد المقبلكامل الوزير: الرئيس السيسى وجه بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقيةأجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تدق السابعة مساءالطقس غدا الثلاثاء 7-1-2025.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة صباحا