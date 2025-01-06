شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح تدق احتفالا بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر احتفالات عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة دليل على عمق الجذور المسيحية فى مصر، وتأكيد على أهمية التسامح والتعايش السلمى بين جميع الأديان، كما أنها رسالة أمل ومحبة إلى العالم أجمع، تدعو إلى نبذ العنف والتطرف ونشر قيم السلام والوئام.

وبدأ الأن قداس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد، ولن تُوفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكان المركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص المصلين في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين 6 يناير 2025.

وأوضح التنويه أنه يرجو العلم بأنه:

1- سيسمح بالدخول لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر، ونثق في حسن تقديركم وتفهمكم لأهمية هذه النقطة.

2- ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة 5 مساءً، وسيكون الدخول من بوابة 3 ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد. بينما ستبدأ الصلوات في تمام 7 مساءً، فنرجو التواجد في موعد أقصاه الساعة 7 مساءً.

3- الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم الكنيسة التابعين لها.

4- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، وسيكون الدخول للجميع مترجلين.

5- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم.

6- طبقًا للتعليمات الأمنية ممنوع حيازة أية آلات حادة (قصافة أو ما شابه) وكذلك سرنجات أنسولين.