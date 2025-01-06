شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن تمركزه في بلدة بقضاء صور بعد انسحاب قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم /الاثنين/ تمركزه في بلدة الناقورة بقضاء صور في محافظة الجنوب، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.



وأوضح الجيش - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة - صور، وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة بحضور آموس هوكشتين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من البلدة.



وأشار الجيش اللبناني إلى أنه سيُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.