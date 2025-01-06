شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشاركة في المشروعات التنموية الطموحة التي تقودها الدولة المصرية.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الاثنين في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني الذي عُقد في العاصمة مسقط، بحضور قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بسلطنة عمان، ونخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية والعمانية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.



وأشار الدكتور عبد العاطي - في كلمته - إلى عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن القيادة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع..مشددا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين.

كما استعرض الوزير أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030.

وأشار إلى الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية المصرية، بما يشمل بناء المدن الذكية وتطوير منظومة النقل والموانئ، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، مبرزاً الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لتشجيع المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال.



وأكد الوزير عبد العاطي أهمية منتدى الأعمال المصري العماني كمنصة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.