شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يصادق على عمليات عسكرية إضافية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي /الاثنين/، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية.



أفادت قناة "i24" مساء اليوم نقلا عن الحساب الرسمي لمكتب نتنياهو على منصة "إكس" بأن نتنياهو أجرى جلسة تقييم للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين.



وأضاف: أنه تم التصديق على سلسلة من العمليات الإضافية في الضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن 3 مستوطنين قتلوا فى وقت سابق اليوم في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية.