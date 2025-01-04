شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة رسمية تستمر ستة أيام لجيمي كارتر تبدأ في جورجيا- (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واشنطن: بدأت مراسم وداع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، العلنية التي تستمر ستة أيام، اليوم السبت في جنوب جورجيا، حيث بدأت حياة الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثين قبل أكثر من 100 عام.

وانطلقت قافلة تحمل نعش كارتر المغطى بالعلم الأمريكي من مركز فويب سامتر الطبي في مدينة أميريكوس، حيث قامت عناصر سابقة من جهاز الخدمة السرية، الذين كانوا قد تولوا حماية الرئيس الأسبق، بحمل نعشه وساروا بجانب سيارة نقل الجثمان أثناء مغادرتها للمجمع الطبي.

وترافق عائلة كارتر، بما في ذلك أبنائه الأربعة والعديد من أحفاده وأبناء أحفاده، كبير عائلتهم في موكب سينقل جثمانه عبر مسقط رأسه الذى كان محببا إلى قلبه بلينز، مرورا بمنزل طفولته، في طريقه إلى أتلانتا.