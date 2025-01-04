شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. إصابة 7 أشخاص جراء هجوم على قافلة مساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين وأربعة من رجال الأمن جراء هجوم استهدف اليوم قافلة مساعدات كانوا يستقلونها في مقاطعة "كورام" القبلية شمال غرب باكستان.

وقال مسؤول الإدارة المحلية معتصم بالله في تصريح صحفي، إن مسلحين هاجموا قافلتهم في منطقة "كورام" عندما كانوا ينقلون مواد إغاثية للمتضررين من أعمال العنف التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتابع بأن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى القريب، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية. هجمات إرهابية بباكستان سبق ولقي 16 جنديًا في باكستان مصرعهم جراء هجوم شنّه مسلحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني, أن الهجوم نفّذه مجموعة من الإرهابيين على موقع للجيش في منطقة ماكين بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.