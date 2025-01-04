تكنولوجيا: تسريبات حول مواصفات هاتف Oppo Find X8 mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات جديدة من الصين تُشير إلى بعض مواصفات هاتف Oppo Find X8 mini المُنتظر.

ووفقًا لهذه التسريبات، سيأتي الهاتف بشاشة OLED من نوع LTPO بقياس 6.31 بوصة ودقة “1.5K”، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية من سلسلة Sony IMX9 وكاميرا تكبير بيريسكوب “عالية الجودة” بدقة 50 ميجابكسل.

كما سيحتوي الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وإطار معدني، وواجهة زجاجية من الأمام والخلف، مع دعم لشحن اللاسلكي.

وسيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9400.

ولم تكشف التسريبات عن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف أو سعره المُتوقع.

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