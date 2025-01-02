اللجنة الأهلية لإعادة إعمار أسواق النبطية ناقشت مع مهندسي المدينة مخططاتهم

التقى الفريق الفني للجنة الأهلية لإعادة اعمار أسواق النبطية عددا من مهندسي المدينة للإستفادة من آرائهم وافكارهم حول مشروع اعادة الاعمار، واثراء لدراساته ومخططاته، وذلك في قاعة مكتبة النادي الحسيني في مدينة النبطية. حضر اللقاء رئيس بلدية النبطية المهندس خضر قديح، رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندس ياسر جابر ورئيس الفريق الفني المكلف المهندس بسام الخياط.
وتمت مناقشة العديد من الافكار، وتقرر أن يُقدم من يرغب من المهندسين دراسات ومخططات خطية في هذا الخصوص، أملا في الوصول الى أفضل النتائج هندسيا وقانونيا وبما يوائم بين مصلحة ذوي الحقوق والمصلحة العامة للمدينة.
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