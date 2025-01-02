شيخ العقل عرض مع جنبلاط المستجدات في لبنان وسوريا واستقبل المرشح ايوب الحتّي ووفدا وطنيا مناطقيا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى مساء اليوم، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور والقيادي في الحزب خضر الغضبان. وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا المجلس المذهبي ومستجدات المرحلة الراهنة في لبنان وسوريا.

وفي دار الطائفة في بيروت استقبل الشيخ ابي المنى المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية دكتور ايوب الحتّي، يرافقه المهندس صلاح ملاعب والدكتورة عايدة الخطيب، في حضور المستشار في البنك الدولي الدكتور منير حمزة. وأطلع الحتّي الشيخ ابي المنى على برنامجه الانتخابي ورؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لما يجب ان يكون عليه لبنان. كما استقبل وفدا وطنيا جامعا من مناطق لبنانية مختلفة، تحدث باسمه الشيخ سعد فوزي حمادة فاشار الى ان "الزيارة للمعايدة والتأكيد على الدور الروحي والوطني الذي يتمتع به سماحة شيخ العقل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".

واستقبل الصحافي الدكتور قاسم قصير واجرى معه جولة أفق حول القضايا المطروحة. واجتمع شيخ العقل الى قاضي المذهب الدرزي في محكمة بيروت امير ابو زكي، الذي اطلعه على سير عمل المحكمة المذهبية.

وكان شيخ العقل قد تبادل التهاني بالسنة الجديدة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتلقى اتصالين للغاية نفسها من الوزيرين عباس الحلبي وبسام مولوي.