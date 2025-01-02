قوى الامن: توقيف شخصين احرقا شجرة الميلاد عند مستديرة النيني في طرابلس

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه "بتاريخ 24-12-2024 وفي محلة مستديرة النيني، أقدم مجهول على رمي عبوة حارقة على شجرة الميلاد مما أدى الى احتراق قسم منها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، توصلت شعبة المعلومات إلى الاشتباه بتورط شخصين في عملية احراق الشجرة، وهما:
- ع. ر. ز. (مواليد عام 1998، لبناني) من أصحاب السوابق في مجال تعاطي المخدرات والكحول وافتعال المشاكل.
- و. ع. (مواليد عام 2003، لبناني).
ولفتت الى انه بتاريخي 30 و 31-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة باب الرمل. وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على احراق شجرة الميلاد في محلة مستديرة النيني بناء على طلب الثاني الذي قام بإعطائه مبلغًا ماليًا لشراء المحروقات لإتمام فعلته. وصرح الثاني انه اتفق مع الأول على احراق الشجرة. وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء.
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