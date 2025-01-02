الجيش الإسرائيلي يؤكد شنّ عملية في أيلول دمّرت منشأة للصواريخ أقامتها إيران في مصياف بسوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمّرت في أيلول، منشأة لتصنيع الصواريخ أقامتها إيران تحت الأرض في سوريا، عبر عملية تخللها إنزال جنود باستخدام طائرات مروحية.

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان، أن العملية جرت في الثامن من أيلول، وشارك فيها أكثر من 100 جندي من وحدات الكوماندوس، قاموا بتفكيك المنشأة الواقعة في منطقة مصياف على مقربة من شاطئ البحر المتوسط في محافظة حماة.

وأشار بيان الجيش إلى أنّ مجمع مصياف احتوى "على مسارات إنتاج متقدمة مخصّصة لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية بعيدة المدى" لحزب الله "ووكلاء إيران في المنطقة".

ووفق البيان، فقد "هبطت القوات الإسرائيلية في الميدان من خلال مروحيات بغطاء من النيران وإسناد جوي لقطع سلاح الجو المسيّرة والطائرات الحربية وسفن سلاح البحرية".

أضاف "خلال سنوات قامت هيئة الاستخبارات بأعمال جمع معلومات ومراقبة استخبارية متواصلة بيّنت نوعية الهدف حيث جرت قبل تنفيذ العملية بلورة خطة شاملة لتدمير الموقع من خلال قوات سلاح الجو".

وأشار إلى أنّ "هذا المجمع كان مخصّصا لتسليح حزب الله بمئات الصواريخ والقذائف الصاروخية سنويا".

ولم يذكر الجيش حصيلة للعملية، بينما كان المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث في حينه عن مقتل 27 شخصا.