وزارة الدفاع أعلنت الحاجة لتعيين ضباط اختصاصيين بمجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين ذكور وإناث

أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، "حاجتها إلى تعيين ضبّاط اختصاصيّين في مجالات الطّبّ والصّيدلة والهندسة، بطريقة المباراة من بين المدنيّين (ذكور وإناث)".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "على الرّاغبين، التّقدّم بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدّوام الرّسمي (من الإثنين حتّى الخميس)، في الكليّة الحربيّة- الفياضيّة اعتبارًا من 2/1/2025 ولغاية 2/2/2025 ضمنًا"، مشيرةً إلى أنّه "يتمّ الاطّلاع على باقي الشّروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثّكنات العسكريّة، وعلى موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb".
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