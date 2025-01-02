الرئيس عون تقدم بدعاوى جزائية متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق من عمل على التضليل بملف المفقودين والمخفيين قسراً في الحرب

اعلن المكتب الاعلامي للرئيس السابق ميشال عون بانه تقدم صباح اليوم المحامي وديع عقل بوكالته عن رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد ميشال عون، بدعاوى جزائية متخذاً صفة الادعاء الشخصي بحق عدد من الأشخاص الذين دأبوا على الإفتراء والقدح والذم والتشهير، وبشكلٍ خاص التضليل بملف وطني على أهمية تقفي أثر المفقودين والمخفيين قسراً في الحرب، والذي كان الرئيس عون رأس حربةٍ في الدفاع عنه وتشريع قانونٍ خاصٍ به، وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.

واوضح البيان "لقد اتخذ الرئيس عون قرار إقامة الدعاوى لأن مستوى الكلام الذي أُطلق بحقه خرج عن إطار حرية الرأي وحرية التعبير اللتين يعتبرهما حقاً مقدساً، وأصبح في إطار الشتائم والتجني والافتراء، والذي يطال ليس فقط شخص الرئيس عون وتاريخه، إنما أيضا شريحة كبيرة من اللبنانيين. وبما ان الأخلاق لم تردع، صار لزاماً على القانون ان يردع، ولذلك لجأنا اليه".