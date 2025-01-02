إف بي آي: لا صلة حاسمة بين عملية الدهس في نيو أورلينز والانفجار في لاس فيغاس

أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" عدم وجود "صلة حاسمة" بين عملية الدهس في نيو أورلينز التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل الأربعاء، وانفجار شاحنة تيسلا أمام "فندق ترامب" في لاس فيغاس في اليوم ذاته.

واوضح المسؤول الكبير في المكتب كريستوفر ريا في مؤتمر صحافي، "في هذه المرحلة، لا توجد صلة حاسمة بين هجوم نيو أورلينز وهجوم لاس فيغاس". وذكر بأن منفّذ عملية الدهس في نيو أورلينز الأربعاء أعلن في مقاطع فيديو تأييده لتنظيم الدولة الإسلامية والتحاقه به أيضا.

ولفت الى إن خمسة مقاطع فيديو نشرت على حساب المشتبه به شمس الدين جبار على فيسبوك قبل يوم من الهجوم، حيث "أوضح أنه خطط في البداية لإيذاء عائلته وأصدقائه، لكنه كان قلقا من أن عناوين وسائل الإعلام لن تركز على الحرب بين المؤمنين والكفار".

واشار الى أن منفذ عملية الدهس في نيو أورلينز التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل الأربعاء، تصرف بشكل منفرد. واردف "لا نعتقد في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم، سوى شمس الدين جبار"، المشتبه به الذي قُتل.