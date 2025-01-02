شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالرحمن الدبل رئيسا لمجلس إدارة «جاز».. وفيصل الدبل نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات، تعيين عبدالرحمن الدبل رئيسا لمجلس الإدارة، وفيصل الدبل نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، في 10 ديسمبر الماضي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة، التي بدأت من 1 يناير، ولمدة 4 سنوات، تنتهي في 31 ديسمبر 2028.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة، برئاسة فواز دانش، وعضوية كل من: عدنان المنصور، ويوسف خليل.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، في 10 ديسمبر الماضي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة، التي بدأت من 1 يناير، ولمدة 4 سنوات، تنتهي في 31 ديسمبر 2028.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة، برئاسة فواز دانش، وعضوية كل من: عدنان المنصور، ويوسف خليل.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.