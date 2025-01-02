الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا في 7 كانون الثاني

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف اعتبارا من السابع من كانون الثاني رحلاتها إلى دمشق، والتي توقفت قبل زهاء 13 عاما عقب اندلاع النزاع في سوريا.

وذكرت الخطوط الوطنية لدولة قطر في بيان، إنها "ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 كانون الثاني 2025".