وزير خارجية سوريا: نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية

أشار وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، في تصريح بعد وصول إلى السعودية، إلى أنه "من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، وصل وفد سوري رسمي على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب وصل العاصمة السعودية الرياض".
وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن الزيارة هي أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
وكان قد توقع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنّ يكون للسعودية "دور كبير جدا" في سوريا حيث يمكن أن تستفيد من "فرص استثمارية كبرى" بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني في مقابلة مع محطة العربية السعودية بثت الأحد الماضي: "بالتأكيد السعودية سيكون لها دور كبير في مستقبل سوريا. الحالة التنموية التي نسعى إليها أيضا سيكونون (السعوديون) أيضا شركاء فيها".
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