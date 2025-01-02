مقتل شخص وإصابة 7 إثر انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب في لاس فيغاس

أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية بأن سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وكانت قد أفادت تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان.

كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق ترامب في لاس فيغاس بعد انفجار السيارة.

من جانبه، علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا" على الحادثة، حيث قال في تصريح: "يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذه المسألة الآن وسننشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نعلم أي شيء".

وأضاف: "لم نشهد شيئا كهذا من قبل".