القبض على 3 مواطنين و8 أجانب لترويجهم المخدرات في 4 مناطق

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الباحة، على مقيم يمني، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة جدة، بالقبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة

من جهتها قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في حائل، على مواطنين، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة

وقامت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، بالقبض على مواطن و6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم 27302 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، بحوزتهم سلاح ناري، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.