إحباط تهريب 780 كيلوجرام من القات و1620 قرصا خاضعا للتنظيم الدوائي

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 600 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم ، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطنَين ومقيم من الجنسية اليمنية، لترويجهم 1,620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: 995gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.