أطول مسارات ميترو الرياض ينطلق غدا

تدشّن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، غدا، المسار البرتقالي ضمن شبكة ⁧‫قطار الرياض رسميًا، ويربط المسار شرق الرياض بغربها من محطة خشم العان إلى محطة طريق جدة، وبافتتاحه ستصبح جميع مسارات المترو متاحة للركاب، وستقدم تغطية شاملة للعاصمة بالتكامل مع الحافلات.



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