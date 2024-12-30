وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية

أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده تتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية في كافة المجالات، وأضاف وزير خارجية سوريا، في منشور عبر منصة «إكس»، أمس، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لزيارة المملكة، مضيفًا أنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية للسعودية.

وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أكد أن للسعودية دورًا كبيرًا في مستقبل سورية، مشيرًا إلى أن التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سورية تعد إيجابية جدًا.

في المقابل، زار وفد سعودي رفيع برئاسة مستشار في الديوان الملكي، سوريا أخيرًا، كما التقى أحمد الشرع في قصر الشعب بسورية.

وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.