"الجديد": زيارة بو عاصي إلى السعودية تسويق لإسم جعجع رئاسياً واستطلاع رأي السعودية في مسألة ترشحه

أفادت مصادر دبلوماسية لـ "الجديد"، بأن "السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري زار عين التينة الاسبوع الماضي والتقى الرئيس بري بعيدا من الاعلام ووُضعت الزيارة في إطار المعايدة بمناسبة الاعياد".
كذلك كشفت المصادر، أن "النائب بيار بو عاصي غادر الى السعودية موفداً من جعجع في زيارة استطلاع وتبادل أفكار وهو لا يزال هناك"، لافتةً الى أن "زيارة بو عاصي إلى السعدودية هي تسويق لإسم جعجع رئاسياً واستطلاع رأي السعودية في مسألة ترشحه ما قبل جلسة 9 كانون الثاني".
وذكرت أن "زيارة البخاري لعين التينة كانت سريعة ولم تحمل أي اتفاقات أو رسائل سياسية بانتظار وصول وزير الخارجية السعودي بعد العيد حيث ستحمل زيارته طابعا رئاسيا".
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