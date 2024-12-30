شكرا لمتابعة خبر عن المسند: موجة برد جديدة تضرب المملكة بدءً من الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عودة الطقس البارد مرة أخرى في عدد من أنحاء المملكة.

وقال المسند عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “بعد موجة دافئة أثرت على أجواء المملكة، من المتوقع أن تتوغل كتلة هوائية باردة شمالي المملكة بدءًا من يوم غد الاثنين، وكالعادة ستتقدم جنوبًا لتؤثر على الوسطى ومنطقة المدينة اعتبارًا من مساء متأخر من يوم غد”.

وتابع المسند، أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، فمن المتوقع أن تصلها الكتلة الباردة العام القادم بإذن الله. وأكد المسند أن التوقعات تشير إلى أن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الخميس والجمعة، وقد تستمر نحو أسبوع.