"سرايا القدس": فريقنا الطبي نجح بإنقاذ حياة أسير صهيوني حاول الانتحار بسبب حالته النفسية

أعلن النّاطق العسكري لـ"​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "قبل ثلاثة أيّام، تعاملت إحدى فرقنا الطبيّة مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التّأمين في سرايا القدس"، موضحًا أنّ "الأسير الصّهيوني الّذي حاول الانتحار كان من المقرّر أن يتمّ إطلاق سراحه، ضمن دفعة الأسرى الّتي تنطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التّبادل مع العدو".

وأشار إلى أنّ "الفريق الطبّي نجح في إنقاذ حياة أسير، بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النّفسيّة، بعد وضع حكومة بنيامين نتانياهو شروطًا جديدةً أدّت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه"، لافتًا إلى أنّ "نتيجة هذه الحادثة، أعطت "سرايا القدس" قرارًا بتشديد إجراءات الحراسة والسّلامة للأسرى".