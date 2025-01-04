شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الديون الملكي يعلن وفاة والدة الامير الوليد بن طلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 5 / 7 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الديون الملكي يعلن وفاة والدة الامير الوليد بن طلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.