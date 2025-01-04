شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 صباحا.. أتربة مثارة ورياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة في منطقة مكة المكرمة.

وشمل إنذار الأرصاد، العاصمة المقدسة وبحرة والشعيبة والليث وجدة، والقنفذة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ونبه الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، من الساعة: 09:00 صباح الأحد حتى الساعة: 06:00 مساء اليوم نفسه. طقس المدينة المنورة كما أصدر الأرصاد، إنذارا أصفر بشأن الطقس في منطقة المدينة المنورة، وشمل؛ الحناكية والمهد.

ونبه المركز من رياح شديدة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، والرياح تصل سرعتها الى (40-49) كم/ساعة، من الساعة: 09:00 صباح الأحد حتى الساعة: 06:00 مساء اليوم نفسه.