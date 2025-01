شكرا لقرائتكم خبر عن عبر المسار الأزرق.. تشغيل 3 محطات جديدة بمترو الرياض الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تشغيل 3 محطات جديدة عبر المسار الأزرق بمترو الرياض، غدا الأحد.

وتشمل المحطات الجديدة، محطة المروج ومحطة بنك البلاد ومحطة مكتبة الملك فهد، ما يمنح خيارات أكثر للتنقل عبر المسار الأزرق. غدًا الأحد، 5 يناير 2025 ، تشغيل 3 محطات:

- محطة المروج

- محطة بنك البلاد

- محطة مكتبة الملك فهد

كما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تشغيل "المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة" من مترو الرياض، يوم غد الأحد 5 يناير 2025م. مترو الرياض ويسهم تشغيل جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة، في تعزيز الربط بين أجزاء مدينة الرياض وتيسير سبل التنقل لساكنيها وزائريها.

وسيستقبل مستخدمي قطار الرياض من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

ويمكن للمستخدمين تحديد الوجهات وشراء التذاكر عبر تطبيق "درب"، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في محطات القطار.