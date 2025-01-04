شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اكتمال التشغيل التتابعي لمسارات مترو الرياض الستة والان نبدء بالتفاصيل

المسار البرتقالي في مترو الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشغيل "المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة" من مترو الرياض، يوم غد الأحد 5 يناير 2025م.ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، ويمتد من طريق جدة غربًا حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقًا بطول إجمالي 41 كلم.وبهذا يكتمل التشغيل التتابعي لمسارات شبكة قطار الرياض الستة وفق الخطة التي سبق الإعلان عنها عند افتتاح المشروع.وسيُستقبل المستخدمون غدًا الأحد في تمام (الساعة 6:00 صباحًا) على "المسار البرتقالي" في المحطات الخمس التالية: "محطة طريق جدة"، "محطة طويق"، "محطة الدوح"، "محطة طريق هارون الرشيد"، "محطة النسيم" التي تُعد إحدى محطات التحويل التي تربط بين المسار البرتقالي، والمسار البنفسجي.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل ثلاث محطات جديدة على "المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء" هي: "محطة المروج"، " محطة بنك البلاد"، " محطة مكتبة الملك فهد".

مسارات شبكة مترو الرياض

شراء تذاكر مترو الرياض

وسيسهم تشغيل جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة، في تعزيز الربط بين أجزاء مدينة الرياض وتيسير سبل التنقل لساكنيها وزائريها.وسيستقبل مستخدمي قطار الرياض من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.ويمكن للمستخدمين تحديد الوجهات وشراء التذاكر عبر تطبيق "درب"، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في محطات القطار.كما يمكن الشراء أيضا من خلال وسائل الدفع الرقمية عبر البطاقات المصرفية والائتمانية والهواتف والأجهزة الذكية.وللمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للنقل العام على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع النقل العام لمدينة الرياض على شبكة الإنترنت (www.rpt.sa)، أو الحسابات الرسميّة على شبكات التواصل الاجتماعي.وفي نصف الشهر الماضي، كانت انطلقت المرحلة الثانية من خطة التشغيل التتابعي لشبكة مترو الرياض، مع بدء تشغيل المسارين ”الأحمر - محور طريق الملك عبدالله“ و”الأخضر - محور طريق الملك عبدالعزيز“.وجاء هذا وسط إقبال من المواطنين والمقيمين، ورصدت "اليوم" انطلاق رحلات المسارين الجديدين، ليستقبل الركاب في محطاتهما الحديثة، ووصل حينها عدد المسارات العاملة في شبكة قطار الرياض إلى خمسة مسارات من أصل ستة.