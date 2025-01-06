مساري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة: “نفتقدكِ كثيراً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم اللبناني المغترب مساري عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو مؤثر استذكر فيه والدته الراحلة السيدة جومانا رعد، بعد مرور 7 أيام على وفاتها.

وأرفق مساري الفيديو برسالة مليئة بالحب والحنين، كتب فيها: “7 أيام بدونك حبيبتي ماما. لترقد روحك في سلام أبدي. لقد فقدنا أمنا ولكننا حصلنا على ملاك. نحن نحبك يا أمي، نفتقدك كثيرًا”.

هذا المنشور أثار تفاعلاً واسعاً من جمهور مساري الذي عبّر عن تضامنه معه في هذه اللحظات الصعبة، معبّرين عن حزنهم لفقدان والدته، وداعين لها بالرحمة والمغفرة.

يُذكر أن مساري، واسمه الحقيقي فادي نبعة، هو مغنٍ ومنتج موسيقي لبناني كندي، وقد حقق شهرة واسعة عالمياً بأغنياته التي تجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية، ويحرص دائماً على التعبير عن فخره بجذوره اللبنانية.