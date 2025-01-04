عقيص: ألم يحن الوقت لكي تتخذ الحكومة قراراً بتطبيق نفس الشروط على السوريين الموجودين في لبنان او الراغبين بالدخول اليه؟

اشار النائب جورج عقيص في تصريح له، الى انه "اما وقد حددت الادارة السورية الحالية شروط دخول اللبنانين إلى سوريا، ألم يحن الوقت لكي تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بتطبيق نفس الشروط على السوريين الموجودين في لبنان او الراغبين بالدخول اليه، عملاً بقاعدة المعاملة بالمثل؟ ‏ألم تعطنا الادارة السورية - من حيث تدري او لا تدري- المفتاح الذهبي لحلّ معضلة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان؟ ‏سننتظر قرار الحكومة اللبنانية، عساه لا يتأخر".

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