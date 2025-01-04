النشرة: اشكال امني على الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل بين مهربين لبنانيين وسوريين

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع اشكال امني على الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل بين مهربين لبنانيين وسوريين، تخلله اطلاق نار وجرح لبناني تم نقله الى احدى المستشفيات للمعالجة.

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