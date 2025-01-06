وزير الخارجية يبحث المستجدات مع بلينكن

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، أمس، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الأمريكي إلى لبنان السيد آموس هوكستين. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان.
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