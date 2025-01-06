ريف يطلق فعالية قرية العسل

انطلقت، أمس، فعالية «قرية ريف» بحضور الأمين العام لبرنامج «ريف السعودية » غسان بكري.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جمال أرياف المملكة وما تزخر به من مقومات طبيعية وثقافية، مع إبراز دور السياحة الريفية في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، على مدى 5 أيام.

وشهدت الفعالية حضورًا من الزوار، وتفاعلًا من مختلف الفئات العمرية، الذين اطلعوا على محتويات الأجنحة، بمشاركة 40 مستفيدًا من جميع أنحاء المملكة لعرض منتجات السمن والعسل، التي تُتيح الفرصة لتعريف الزوار على قصص النجاح الملهمة في القرى الريفية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير هذه المناطق لتحقيق التكامل بين الاقتصاد الريفي والسياحة.

يذكر أن قطاعي السمن والعسل يُعد إحدى الركائز لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وتراثها الثقافي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات الريفية.