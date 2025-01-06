لامست الشاطيء لأول مرة..متحدث الأرصاد: شاهقة رابغ هي الأقوى

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن شاهقة رابغ هي الأقوى، حيث قال القحطاني عبر حسابه على منصة X، أن الشاهقة لامست الشاطئ لأول مرة، وساهمت في ارتفاع الأمواج، وأوضح أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.

ماهي الشواهق المائية؟

تُعرف الشواهق المائية (Waterspouts) على أنها ظاهرة جوية طبيعية تُشبه الأعاصير، لكنها تحدث فوق سطح الماء، وغالبًا في البحار أو البحيرات. تتكوّن الشواهق المائية عندما تتفاعل تيارات هوائية دافئة ورطبة مع هواء بارد فوق الماء، مما يؤدي إلى تكوين عمود دوّار من الماء والبخار يمتد بين سطح الماء والسحاب.

هناك نوعان رئيسيان من الشواهق المائية:

1. الشواهق المائية غير الإعصارية (Fair-weather waterspouts):

• تحدث غالبًا في ظروف جوية هادئة نسبيًا.

• تكون أقل عنفًا من الأعاصير ولا ترتبط بالعواصف الرعدية.

• تُعتبر أكثر شيوعًا.

2. الشواهق المائية الإعصارية (Tornadic waterspouts):

• تتشكل كجزء من الأعاصير الرعدية أو الأعاصير القوية.

• تكون أكثر عنفًا وخطورة، وقد تمتد إلى اليابسة مُسببة أضرارًا كبيرة.

الشواهق المائية ليست دائمًا مكونة من الماء السائل فقط، بل قد تحتوي على بخار ماء أو رذاذ يُسحب من سطح الماء بسبب دوران الهواء. تُعتبر هذه الظاهرة مثيرة للدهشة، لكنها قد تكون خطيرة بالنسبة للقوارب أو الطائرات القريبة.