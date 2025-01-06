كسوة شتوية لـ 1.055 فردا من الفلسطينيين اللاجئين بالأردن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتي عمّان ومأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 1.055 فردًا بواقع 191 أسرة من الأسر الفلسطينية اللاجئة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2025.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا في مواجهة موجة البر القارس خلال فصل الشتاء.

ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 53 مهمة إسعافية الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، وذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المضيف في لبنان، فيما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة السادسة من منظومة العيادات المتنقلة في محافظتي صعدة وحجة، يستفيد منها 52.124 فردًا، بقيمة 504 آلاف دولار أمريكي.