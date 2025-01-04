تيما تتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز.. والمفاجأة أغنيتان بدلاً من واحدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جديدة تعكس حرصها على اكتشاف الأصوات المميزة، تواصلت شركة لايف ستايلز ستوديوز مع الفنانة اللبنانية تيما بعد تلقيها مجموعة من الأغاني الكلاسيكية بصوتها العذب، ما أثار اهتمام الشركة بموهبتها.

هذا التعاون أثمر عن اتفاق على إنتاج أغنية جديدة بعنوان “لأني بحبك” من كلمات إسلام الجريني وألحان جابر جمال. وطلبت تيما استلام الأغنية بصيغة Minus 1 لتسجيلها في أحد الاستوديوهات في لبنان، حيث تعيش بين كندا ولبنان وتحرص على زيارة البلدان العربية باستمرار.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما قررت لايف ستايلز ستوديوز إنتاج أغنية ثانية لها بعنوان “يلا نعيش” من ألحان مصطفى عمارة، ليصبح التعاون الأول مع تيما يشمل أغنيتين بدلاً من واحدة.

هذا التعاون يُعد خطوة مميزة في مسيرة تيما الفنية، خاصة أن لايف ستايلز ستوديوز معروفة بدعمها للأصوات الشابة والموهوبة، مما يفتح الباب أمام تيما للظهور بشكل أقوى في الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.