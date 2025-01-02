"النشرة": استهداف أطراف بلدة ياطر وتوغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي مظلم بين بيت ليف وراميا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مرّتين أطراف بلدة ياطر الجنوبيّة"، مشيرًا إلى "توغُّل قوّة إسرائيليّة باتجاه وادي مظلم في المنطقة الواقعة بين بيت ليف وراميا في جنوب لبنان".

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