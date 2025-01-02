وصول طائرة سعودية ثالثة تحمل مواد غذائية وإيوائية وطبية إلى مطار دمشق الدولي

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "الطّائرة الإغاثيّة الثّالثة ضمن الجسر الجوّي السّعودي الّذي يسيّره "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة" الّتي تحمل على متنها مواد غذائيّة وإيوائيّة وطبيّة، وصلت إلى ​مطار دمشق الدولي​، لمساعدة الشّعب السّوري". وأوضحت أنّ "ذلك يأتي في إطار الدّور الإنساني للسّعوديّة ممثّلةً بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الدّول الشّقيقة والصّديقة في مختلف المحن والأزمات".

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